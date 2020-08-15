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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15- 8- 2020 بمحافظات مصر

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:34 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت  فى محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35
 
طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
 
دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34
 
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
  
السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
 
سيوة الصغرى 21 والعظمى 36
 
بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
 
دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
 
الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35

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