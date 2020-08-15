AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تعلن وفاة كنديين في انفجار بيروت الذي وقع خلال الشهر الجاري

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:52 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
ا ش ا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنّ اثنين من مواطنيه لقيا مصرعهما في الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس الجاري.

وقال ترودو في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "اليوم، أنضمّ إلى الكنديّين في جميع أنحاء البلاد للحزن على فقدان مواطنَين كنديّين في الانفجار المأساوي في بيروت".

وأضاف أنّ "أولويتنا الأولى هي ضمان حصول الكنديين وعائلاتهم الذين تضرّروا من الانفجار على المساعدة القنصلية اللازمة للتعامل مع هذا الوقت العصيب".

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين اللبنانيين في كندا، بشكل مؤقّت، تمديد إقامتهم في كندا إذا لم يتمكنّوا من العودة إلى ديارهم بسبب الانفجار، مشددا على أنّ كندا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان ودعمه في بداية المهمة الصعبة المتمثّلة في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم. 

وأوضح ترودو أنّ حكومته قدّمت 30 مليون دولار كمساعدة في أعقاب الانفجار لمساعدة الشركاء الموثوق بهم على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاستن ترودو: نستعد لموجة ثانية من كورونا تضرب كندا في الخريف

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

انفجار بيروت.. كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان: جاهزون لتقديم المساعدة

كندا تقدم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان

متظاهرون يطالبون رئيس وزراء كندا بدعم الشعب اللبناني

كندا تزيد مساعداتها للشعب اللبناني إلى 30 مليون دولار

ترشيحاتنا

عقوبات مشددة تنتظره.. وليد العطار: المصري قام بتزوير مسحة كورونا لحارسه أحمد مسعود

7 نصائح لها مفعول السحر لفقدان الوزن سريعا

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

مؤلف فيلم الحارث: حكايتنا تمتد لأكثر من جزء

ودارت الأيام... أحمد مجدي يبعث رسالة غامضة عبر انستجرام

AdvertisementS

اليوم.. انتهاء دفع جدية التصالح مع مخالفات البناء للطلبات السابقة

أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 15-8- 2020

الأوقاف توضح حقيقة عودة صلاة الجمعة الأسبوع المقبل

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

أخبار الفن.. الموت يفجع سامح الصريطي.. ورسالة غامضة من أحمد فلوكس

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

الموت يفجع الفنان سامح الصريطي

محمد فؤاد المهندس يكشف عن طلب شويكار الأخير قبل وفاتها بأيام.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الخطيب والأهلي.. أبيدال أول ضحايا برشلونة عقب فضيحة لشبونة.. وأرقام قياسية لفوز البايرن الكاسح أمام البرسا

الإسماعيلي: متضامنون مع المصري.. ولسنا طرفا في شكوى اللجنة الخماسية لدى فيفا

سوبرمان.. شاهد أب يطير في الهواء لإنقاذ ابنته من الموت المحقق | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

جريحًا غريقًا حريقًا.. انتشال جثة شهيد لقمة العيش من البحر داخل سيارته بعد 10 أيام من انفجار بيروت

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو