كندا تعلن وفاة كنديين في انفجار بيروت الذي وقع خلال الشهر الجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنّ اثنين من مواطنيه لقيا مصرعهما في الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس الجاري.





وقال ترودو في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "اليوم، أنضمّ إلى الكنديّين في جميع أنحاء البلاد للحزن على فقدان مواطنَين كنديّين في الانفجار المأساوي في بيروت".





وأضاف أنّ "أولويتنا الأولى هي ضمان حصول الكنديين وعائلاتهم الذين تضرّروا من الانفجار على المساعدة القنصلية اللازمة للتعامل مع هذا الوقت العصيب".





وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين اللبنانيين في كندا، بشكل مؤقّت، تمديد إقامتهم في كندا إذا لم يتمكنّوا من العودة إلى ديارهم بسبب الانفجار، مشددا على أنّ كندا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان ودعمه في بداية المهمة الصعبة المتمثّلة في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم.





وأوضح ترودو أنّ حكومته قدّمت 30 مليون دولار كمساعدة في أعقاب الانفجار لمساعدة الشركاء الموثوق بهم على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.



