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أخبار العالم

روسيا تسجل 5061 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:19 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
كشف مركز مكافحة فيروس كورونا في موسكو، اليوم السبت، إن روسيا سجلت 5061 حالة إصابة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية (5065 أمس)، ليصل المجموع التراكمي إلى 917884 حالة.

وذكر المركز الروسي في بيان، اليوم أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أكدت روسيا 5061 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 في 84 منطقة، منها 1351 (26.7 بالمائة) تم رصدها بشكل نشط، ولم تظهر على الأشخاص أي أعراض إكلينيكية.


وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 917884، مع زيادة يومية تبلغ 0.6 بالمائة.

وسجلت موسكو 695 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو عدد أكبر من أي منطقة أخرى في روسيا، تليها سان بطرسبرج بـ 162 حالة، ومنطقة سفيردلوفسك بـ 158 حالة.

لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم.

وتوفي ما مجموعه 119 مريضًا بكورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية (114 في اليوم السابق)، مما يرفع عدد القتلى إلى 15617.

تم تسريح ما يصل إلى 6447 مريضًا بفيروس كورونا (6568 أمس)، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 729.411.

ووفقًا لهيئة مراقبة الصحة العامة الروسية، تم إجراء أكثر من 31.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في البلاد منذ بداية تفشي المرض، ولا يزال 231000 من حاملي الفيروس المشتبه بهم تحت المراقبة الطبية.
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