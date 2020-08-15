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محافظات

بدء صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في شمال سيناء

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة " والتضامن للأسر الأكثر احتياجا  في مختلف المراكز بهدف تحسين مستوي المعيشه لدي الأسر الفقيرة، اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي في شمال سيناء' انه سيتم الصرف لحاملي بطاقات كرامه لمدة يومين وبعدها سيتم الصرف لحاملي بطاقات تكافل .

وأشارت إلى أن اجمالي الأسر التي تستحق صرف إعانة من برنامج كرامه يبلغ 1750 مستفيد بينما الأسر التي تصرف من برنامج تكافل يبلغ عددها 8490 مستفيد، وذلك ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامه كما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج معاش الضمان الاجتماعي نحو 11 الف مستفيد.

وأوضحت أنه سيتم صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة من كبار السن وخاصة من لديه أبناء يسعي لتعليمهم وذوي الاحتياجات الخاصه 'وذلك بهدف المساعدة علي تحسين مستوي المعيشه للأسر الفقيره .

وأضافت سعدية محمود أن الفئات التي يتم تحويلها حاليا من الضمان الأجتماعي الي تكافل وكرامه ' هم الأسر التي لديهم اطفال من عمر يوم الي 18سنه علي أن يكون الاطفال من 6-18سنه في المدارس (تكافل) ،وبالأضافه الي اسر المسجونين أكثر من 3سنوات واسر المجندين لحين انتهاء فترة التجنيد (تكافل ).

ولفتت إلى أنه سيتم الصرف للفئات ذوي الإعاقة الذين يتم إثبات تقرير اعاقتهم الصادر من اللجنه الطبيه المتخصصه علي أنهم غير قادرين علي العمل، وايضا ايتام الأبوين أو من تزوجت أمه، ونساء بلغن 50عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل، والمسنين 65عام فأكثر يتم تحويلهم الي قائمة (كرامه).

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