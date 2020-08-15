AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط تأكيدات بزيادة طلاب كليات الطب.. الأعلى للجامعات يحدد أعداد المقبولين بتنسيق الجامعات 2020 اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
تنسيق
تنسيق
Advertisements
نهلة الشربيني
يترقب طلاب الثانوية العامة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، الذي من المقرر أن يعتمد المجلس فيه أعداد المقبولين بالكليات بتنسيق الجامعات 2020، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق للشعب الثلاث.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات عن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام، مؤكدا أن الكليات العلمية بشكل عام ستزيد أعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلى رأسها كليات الطب.




وأضاف المصدر، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام هي نفس قواعد العام السابق، ولا يحدث بها أي اختلاف، مشيرا إلى أن الاختلاف هو في مكان مكتب التنسيق بعد انتقاله من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس.

وبعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أزمة للطلاب نتيجة تعطيل الدراسة وتناول المواد التعليمية من المنزل دون النزول للمدرسة، إلا أنه قد ظهرت نتائج كورونا الإيجابية في احتياج سوق العمل المصري لعدد أكبر من خريجي كليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الطب الأمر الذي يوجه التوقعات نحو احتمالية انخفاض تنسيق الثانوية العامة 2020 لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" نظرا لزيادة الأعداد التي تستقبل بها.

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق حفاظا علي سلامة الطلاب، كما يتم توفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات لوضع قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020

الأعلى للجامعات يعلن بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل

الأعلى للجامعات يعتمد نظام وقواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020

بشرة سارة لراغبى كليات الطب.. الأعلى للجامعات يؤكد زيادة المقبولين بها هذا العام

بسبب الحاجة للأطباء.. توقعات بانخفاض تنسيق 2020 لطلاب علمي علوم

التعليم العالي: إعلان أعداد المقبولين بالكليات في الاجتماع المقبل للأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات

أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 15-8- 2020

كوشنر: إسرائيل وافقت على دولة فلسطينية

ما البدعة التي حذر منها رسول الله؟.. علي جمعة يوضح حقيقتها

فيديوجراف.. قيمة مهر هيفاء وهبى من محمد وزيري

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير