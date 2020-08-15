وسط تأكيدات بزيادة طلاب كليات الطب.. الأعلى للجامعات يحدد أعداد المقبولين بتنسيق الجامعات 2020 اليوم

يترقب طلاب الثانوية العامة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، الذي من المقرر أن يعتمد المجلس فيه أعداد المقبولين بالكليات بتنسيق الجامعات 2020، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق للشعب الثلاث.





وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات عن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام، مؤكدا أن الكليات العلمية بشكل عام ستزيد أعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلى رأسها كليات الطب.















