وسط تأكيدات بزيادة طلاب كليات الطب.. الأعلى للجامعات يحدد أعداد المقبولين بتنسيق الجامعات 2020 اليوم

يترقب طلاب الثانوية العامة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، الذي من المقرر أن يعتمد المجلس فيه أعداد المقبولين بالكليات بتنسيق الجامعات 2020، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق للشعب الثلاث.
وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات عن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام، مؤكدا أن الكليات العلمية بشكل عام ستزيد أعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلى رأسها كليات الطب.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام هي نفس قواعد العام السابق، ولا يحدث بها أي اختلاف، مشيرا إلى أن الاختلاف هو في مكان مكتب التنسيق بعد انتقاله من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس.
وبعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أزمة للطلاب نتيجة تعطيل الدراسة وتناول المواد التعليمية من المنزل دون النزول للمدرسة، إلا أنه قد ظهرت نتائج كورونا الإيجابية في احتياج سوق العمل المصري لعدد أكبر من خريجي كليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الطب الأمر الذي يوجه التوقعات نحو احتمالية انخفاض تنسيق الثانوية العامة 2020 لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" نظرا لزيادة الأعداد التي تستقبل بها.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق حفاظا علي سلامة الطلاب، كما يتم توفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.