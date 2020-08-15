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تعليم

اليوم.. إعلان الأعلى للجامعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق 2020

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:26 ص
تنسيق
تنسيق
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نهلة الشربينى
يعقد المجلس الأعلى للجامعات غدا، السبت، اجتماعه الشهري لتحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، ووضع الحدود الدنيا للشعب الثلاث، وإعلان الكليات الجديد بالتنسيق. 


وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحديد الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، وذلك لطلاب شعبتي العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.

 
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الإعداد التي سيتم قبولها في الكليات وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات.


 كما أنه سيحسم مصير كل ما تم تداوله حول ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي ستدخل في رغبات تنسيق الجامعات 2020.


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