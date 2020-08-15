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أخبار البلد

طالب كويتى: علاقتنا بمصر قوية ولم نواجه مشكلات بعد قرار وقف الطيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:52 ص
مصر - الكويت
مصر - الكويت
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مـيــس رضـا
استنكر الطالب الكويتى عبد اللطيف الكندري، أمين سر اتحاد الطلبة الكويتيين فى مصر، ما يروج حول أن مستقبل الطلبة الكويتيين فى مصر مهدد بعد قرار وقف الطيران، قائلًا: "القرار بين الدولتين ولا يمس مستقبل الطلاب بضرر".


وأوضح" الكندرى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المسيرة التعليمية للطلاب الكويتيين في مصر لم تتأثر فى ظل جائحة كورونا حتى بعد قرار توقف حركة الطيران، وأصبح بإمكانهم العودة إلى مصر من خلال رحلات الترانزيت إلى دول لا تشترط العزل المنزلي أو غير موبوءة، كما أن العودة من مصر تكون من خلال الترانزيت أيضا، ولكن الكويت تشترط البقاء في الدولة مدة 10 أيام تقريبا وعمل فحص pcr بصلاحية ٧٢ ساعة قبل الرجوع إلى  الكويت.


وأكد أنه لا يوجد أي شيء يعرقل دراسة الطلبة الكويتيين في مصر والقرار الذي صدر بخصوص وضع الطيران بين مصر والكويت لا يخص مستقبل الطلاب، فالتسجيل مفتوح في مصر والطلاب بإمكانهم التسجيل من خريجي الثانوية العامة من العام السابق، وتم بالفعل تسجيل بعض الراغبين في الدراسة في مصر، كما أن الدراسة مستمرة حاليًا في مصر والطلاب بدأوا في تسجيل الكورس الصيفي، ما يؤكد عدم وجود عرقلة بالنسبة لمستقبل الطلبة.


وقال: "علاقتنا بمصر قوية جدًا وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يجب على الجميع التكاتف، خصوصًا في هذه المرحلة، وعدم تأجيج المشاكل في ظل هذه الجائحة". 


يشار إلى أن عدد الطلاب الكويتيين فى مصر يقدر بنحو 21 ألف طالب في مختلف الجامعات المصرية.
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