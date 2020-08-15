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مرأة

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:53 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية على إحدى الشواطئ.

وخطفت ميريهان حسين الأنظار فى الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت كاش مايوة باللون الرمادي الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة مواكبة للأجواء الصيفية.

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وظهرت ميريهان حسين فى الصور حافية القدمين، فيما ارتدت حقيبة أنيقة مصنوعة من الخوص، و تزينت ببعض الاكسسوارات العصرية وقد حازت صورتها إعجاب متابعهيا على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية ، أعتمدت ميريهان حسين على شعرها الملموم، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع بشرتها البرونزية.

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