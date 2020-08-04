AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شغل محترف.. ميريهان حسين تشيد بقوة فيلم صاحب المقام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها البوستر الرسمى لفيلم "صاحب المقام" للفنان آسر ياسين والفنانة يسرا.
وأشادت ميريهان حسين بقوة الفيلم، حيث علقت على البوستر الخاص به:" لسه متفرجة على فيلم صاحب المقام و بجد عجبني جدا .. موود الفيلم .. الروحانيات اللي فيه .. التصوير الرائع .. الموسيقى التصويرية .. الذكر و المديح و القاهرة و جوامعها مدينة الألف مئذنة".

وأضافت:" ده غير الاداء الرائع لآسر ياسين و العملاقة يسرا و امينة خليل و بيومي فؤاد و لكل نجم ظهر في الفيلم و عمل بصمة و الكوميديا اللي مغلفة الفيلم بشكل ذكي جدا .. بجد مبروك لكل صناع الفيلم ده و للمنتج احمد السبكي.. و أخص بالذكر بقا المخرج محمد العدل اللي عامل شغل مبدع محترف و ممتع، بجد برافو".

الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداثه للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده خلالها.

وكان لـ آسر ياسين، جَدّ، يعد وليًّا من أولياء الله الصالحين، وله ضريح، تكشفه له يسرا؛ حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وآسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل، التى تشاركهما فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

View this post on Instagram

لسه متفرجة على فيلم صاحب المقام و بجد عجبني جدا .. موود الفيلم .. الروحانيات اللي فيه .. التصوير الرائع .. الموسيقى التصويرية .. الذكر و المديح و القاهرة و جوامعها مدينة الألف مئذنة ... ده غير الاداء الرائع لآسر ياسين و العملاقة يسرا و امينة خليل و بيومي فؤاد و لكل نجم ظهر في الفيلم و عمل بصمة و الكوميديا اللي مغلفة الفيلم بشكل ذكي جدا .. بجد مبروك لكل صناع الفيلم ده و للمنتج احمد السبكي.. و أخص بالذكر بقا المخرج محمد العدل اللي عامل شغل مبدع محترف و ممتع بجد برافو 👏🏻 @asser_yassin @mando_el_adl

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح فيلم صاحب المقام بعد السماح بفتح دور العرض.. اليوم

بعد نجاحها في الداعية.. هاني سلامة ومحمد العدل يعودان للتعاون من جديد

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

إبراهيم نصر ومحمود مسعود يظهران في فيلم "صاحب المقام" رغم وفاتهما

رسالة جميلة.. آسر ياسين يكشف كواليس تصوير فيلم صاحب المقام

فيلم صاحب المقام مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

بعد حادث حمو بيكا.. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

بملابس جريئة.. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في الإجازة الصيفية

صور.. اشتعال النيران في صالة الركاب بمطار مصراتة الليبي

تركيا تتطاول على البحرين بسبب الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى