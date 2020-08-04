شغل محترف.. ميريهان حسين تشيد بقوة فيلم صاحب المقام

ظهر فيها البوستر الرسمى لفيلم "صاحب المقام" للفنان آسر ياسين والفنانة يسرا. نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،والفنانة

وأشادت ميريهان حسين بقوة الفيلم، حيث علقت على البوستر الخاص به:" لسه متفرجة على فيلم صاحب المقام و بجد عجبني جدا .. موود الفيلم .. الروحانيات اللي فيه .. التصوير الرائع .. الموسيقى التصويرية .. الذكر و المديح و القاهرة و جوامعها مدينة الألف مئذنة".





وأضافت:" ده غير الاداء الرائع لآسر ياسين و العملاقة يسرا و امينة خليل و بيومي فؤاد و لكل نجم ظهر في الفيلم و عمل بصمة و الكوميديا اللي مغلفة الفيلم بشكل ذكي جدا .. بجد مبروك لكل صناع الفيلم ده و للمنتج احمد السبكي.. و أخص بالذكر بقا المخرج محمد العدل اللي عامل شغل مبدع محترف و ممتع، بجد برافو".





الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداثه للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده خلالها.





وكان لـ آسر ياسين، جَدّ، يعد وليًّا من أولياء الله الصالحين ، وله ضريح ، تكشفه له يسرا؛ حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وآسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل ، التى تشاركهما فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.



