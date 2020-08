شغل محترف.. ميريهان حسين تشيد بقوة فيلم صاحب المقام

View this post on Instagram

لسه متفرجة على فيلم صاحب المقام و بجد عجبني جدا .. موود الفيلم .. الروحانيات اللي فيه .. التصوير الرائع .. الموسيقى التصويرية .. الذكر و المديح و القاهرة و جوامعها مدينة الألف مئذنة ... ده غير الاداء الرائع لآسر ياسين و العملاقة يسرا و امينة خليل و بيومي فؤاد و لكل نجم ظهر في الفيلم و عمل بصمة و الكوميديا اللي مغلفة الفيلم بشكل ذكي جدا .. بجد مبروك لكل صناع الفيلم ده و للمنتج احمد السبكي.. و أخص بالذكر بقا المخرج محمد العدل اللي عامل شغل مبدع محترف و ممتع بجد برافو 👏🏻 @asser_yassin @mando_el_adl