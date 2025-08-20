قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة
اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
أخبار العالم

روسيا تعلن إحباط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لوحدات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة بريانسك.

وذكر الجهاز الروسي، في بيان له، أن مجموعة التخريب التابعة لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مرافق النقل في روسيا.

وأضاف الجهاز أن المجموعة التخريبية الأوكرانية تلقت تدريبات على أيدي أجهزة استخبارات غربية بينها ليتوانية وإستونية ونرويجية.

وتألفت المجموعة التخريبية في مقاطعة بريانسك من 6 عناصر قُتل منهم ثلاثة واعتقل ثلاثة آخرون.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: “أحد المخربين المعتقلين اعترف بأن عملية تفجير الجسر بمقاطعة بريانسك في مايو الماضي نفذتها قوات العمليات الخاصة الأوكرانية”.

وأضاف: “المخرب الأوكراني المعتقل في بريانسك اعترف بأن مجموعته فجرت خط سكة حديد بمقاطعة بيلجورود في سبتمبر”.

وختم الجهاز الروسي بيانه قائلا: “المخربون المعتقلون في مقاطعة بريانسك اعترفوا بتلقيهم التدريب في معسكرات تحت إشراف متخصصين من بريطانيا وكندا ودول أخرى”.

والدة الإعلامية شيماء جمال

خلال فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني .. العالم يُذكِّر بالإنسانية، وغزة تُحاصر وتُجوّع وتُحرم من أبسط ضروريات الحياة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

