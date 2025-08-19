النفط يتراجع مع تركيز على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يفكر فيه المتعاملون في السوق في المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي قد تؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 66.53 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر التي ينقضي أجلها غدًا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 63.36 دولارًا للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي لشهر أكتوبر، وهي أكثر نشاطًا، تسعة سنتات، أو 0.14 بالمئة، إلى 62.61 دولارًا للبرميل.

وسجلت الأسعار ارتفاعًا بنحو واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

