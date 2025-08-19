روسيا تفتح باب الحوار المشروط وتواصل استعراض قوتها العسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن أي اتصالات بين القادة الدوليين بشأن الأزمة الأوكرانية يجب أن تُحضّر بعناية، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل اللقاءات الشكلية، بل تبحث عن نتائج حقيقية مبنية على أسس واضحة.

موسكو لا ترفض مناقشة أي صيغة للسلام

وأضاف لافروف أن روسيا لا ترفض أي صيغ مطروحة لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الانفتاح على الحوار لا يعني القبول بالضغوط، بل يستند إلى التوازن واحترام المصالح المتبادلة.

الدفاع الروسية: قاذفات استراتيجية تحلق فوق بحر اليابان

في تطور آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "Tu-95MS" نفذت طلعة جوية روتينية فوق مياه بحر اليابان، في رسالة جديدة تؤكد استمرار النشاط العسكري الروسي في مناطق التوتر الإقليمي، بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي.

دبلوماسية مشروطة.. ووجود عسكري لافت

يأتي هذا التوازن في التصريحات والتحركات ليعكس نهج موسكو في إدارة الأزمة الأوكرانية، بين الاستعداد للحوار، واستمرار العرض العسكري لفرض أوراق القوة على طاولة التفاوض.