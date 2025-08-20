قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بمشاركة 55 دولة.. موسكو تستضيف المنتدى الدولي "عصر جديد – مسارات جديدة"

منتدى دولي
منتدى دولي
محمد صبري عبد الرحيم

انطلق في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، المنتدى الدولي "عصر جديد – مسارات جديدة"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي (МОЕС) بمشاركة أكثر من 1000 مندوب و120 متحدثًا.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، فإن أعمال المنتدى تتمحور حول مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحت عنوان "الشراكة الأوراسية الكبرى" وأدوات تطويرها.


في هذا السياق أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن مشروع "الشراكة الأوراسية الكبرى" يكتسب أهمية كبرى وملائم للمرحلة الراهنة والتي يتجه فيها العالم نحو نظام دولي مُتعدد الأقطاب.

وأضاف المسؤول الروسي: "تتنامى اليوم الحاجة إلى آليات تعاونٍ مُنصفة تُرسّخ القوة الاقتصادية وتُعلي من صوت الأغلبية في العالم".

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوار برعاية وزارة الخارجية الروسية، واللجنة الاقتصادية الأوراسية، و"مجموعة العشرين المدنية" بوصفها إحدى مجموعات التفاعل ضمن إطار مجموعة العشرين، كما يشارك في المنتدى شركاء من دول عربية خليجية ومن إفريقيا والهند وآسيا.

من جانبه، شدد رئيس المنتدى والمبعوث الروسي في "مجموعة العشرين المدنية"، دميتري ستاسيوليس، أن المنصات الدولية باتت تكتسب أهمية اليوم مع بروز مراكز عالمية جديدة لصنع القرار؛ موضحاً أن "هدف المنتدى هو بناء جسور بين جميع المشاركين في هذه العمليات، ومراعاة مصالح الأعمال وهيئات السلطة والمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكية الحركة لدى كل طرف". 


وتابع المبعوث الروسي: "فقط في حوار مُنفتح قائم على الاحترام بين شركاء متكافئين يمكننا تسريع التكامل في القارة الأوراسية والاستجابة لأولويات المجتمع المتمثلة في عالم آمن وعادل بفرص متساوية للجميع".

تضم أبرز فعاليات الحدث سلسلة حوارات وأعمال بمشاركة وفود من الهند والصين والبحرين والسنغال وإثيوبيا ودول أمريكا اللاتينية، ويخطط المنظمون لعقد 18 جلسة موضوعية تتوزع على المسارات الرئيسة التالية:

- استراتيجية تطوير "الشراكة الأوراسية الكبرى"، واتجاهات التكامل، ودور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وبريكس ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الأدوات المالية الجديدة: العملات المشفّرة، والأصول المالية الرقمية، وعملات البنوك المركزية الرقمية، والمدفوعات العابرة للحدود، وتطوير التأجير التمويلي الدولي وأبعاده القانونية.

- رقمنة الصناعة وتطبيق الذكاء الاصطناعي، والتعاون الصناعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات عالية التقنية، والممرات اللوجستية مثل ممر "شمال – جنوب".

- تعميق التعاون مع المناطق المحورية (الهند، دول الخليج، جنوب شرق آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية)، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، والحد من الاختلالات التجارية.

- الحماية القانونية للأعمال، ومبادرات مكافحة الفساد، ومواءمة التشريعات، وآليات التحكيم في الفضاء الأوراسي.

ويُنتظر توقيع عدد من الوثائق الاستراتيجية خلال المُنتدى، إذ يعتزم رئيس المنتدى ورئيس المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي، دميتري ستاسيوليس، توقيع اتفاقية تعاون مع المدير العام لوكالة المبادرات الاستراتيجية في روسيا (ASI)، سفيتلانا تشوبشيفا، كما سيوقّع ممثلو 6 دول، روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وأوزبكستان، مذكرةً لتطوير التأجير الدولي للممتلكات، بما يشمل إنشاء مجلس تكون مهمته تطوير آليات تمويل عمليات التأجير الدولي تحت مظلة المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي (МОЕС).

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

موسكو عصر جديد منتدى دولي روسيا الشراكة الأوراسية الكبرى مجموعة العشرين المدنية

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: الإسلام يجمع بين صلاح الفرد والمجتمع

ختم الصلاة

ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

اليوم.. يؤدي طلبة الثانوية الازهرية من العلمي والأدبي امتحانات الدور الثاني

اليوم.. طلبة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني

بالصور

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

