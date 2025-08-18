قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

موسكو تحتضن دورة متخصصة في المسرح الروسي للمواهب الشابة من دول بريكس+

محمد صبري عبد الرحيم

تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة دورة تدريبية في مجال الفن المسرحي لممثلين شباب من دول بريكس+، ضمن برنامج الزمالة للمتخصصين الأجانب في روسيا InteRussia، ويشارك في تنظيم الدورة صندوق غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة بالتعاون مع المعهد الروسي للفنون المسرحية (GITIS)، وشبكة TV BRICS الإعلامية الدولية، بتمويل من صندوق المنح الرئاسية.

ويشارك في الدورة التدريبية، التي تُقام في الفترة ما بين 25 أغسطس إلى 3 أكتوبر 2025، ممثلون من موريتانيا وتونس والأرجنتين والبرازيل والهند والصين وكوبا وجنوب إفريقيا، ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى جذب المواهب الشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً، ويدرسون المسرح والسينما في المؤسسات التعليمية.

وعن الدعم الإعلامي الذي تقدمه شبكة TV BRICS الدولية الشريك الإعلامي لشبكة «صدى البلد»، قالت المديرة العامة للشبكة، جانا تولستيكوفا: "تقدم شبكة TV BRICS دعماً شاملاً للمشاريع الحكومية والدولية الكبرى الهادفة لتعزيز التعاون الإنساني بين دول بريكس+".

وأضافت تولستيكوفا: "نشارك كمنظمين رئيسيين وكشريك إعلامي لدورتين ضمن برنامج الزمالة للمتخصصين InteRussia، الأول للعاملين في مجال فنون المسرح، والآخر للمتخصصين في مجال الطاقة"، موضحة أن "شبكة TV BRICS  قدمت دعماً إعلامياً تحضيراً للدورة التدريبية المزمعة بمعهد  GITISلفنون المسرح".

كما أوضحت أن شبكة TV BRICS أعلنت عن الحدث لأكثر من 60 جهة بما في ذلك الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات التعليمية والجمعيات الإبداعية وسائل الإعلام الأجنبية الشريكة للشبكة في 15 دولة، وتابعت أن "الشبكة شاركت فيلمها الوثائقي الخاص حول الدورة التدريبة السابقة في عدة دول واللافت أن أكبر عدد من طلبات المشاركة في مشروع InteRussia لهذا العام جاء تحديدًا من تلك الدول، ما يؤكد فعالية الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام الأجنبية التي نفذتها شبكة TV BRICS".

وعلى مدى ستة أسابيع، ينتظر المشاركين في التدريب برنامج تعليمي وثقافي حافل، حيث سيقدم خلاله أساتذة معهد GITIS دروسًا في فن التمثيل والحوار والحركة المسرحية، ويتحدثون عن المسيرة الإبداعية للمخرج والمعلم الشهير قسطنطين ستانيسلافسكي ونظامه المسرحي وتلاميذه. كما سيتمكن الضيوف الأجانب من زيارة أرقى المسارح والمتاحف ومراكز المعارض في موسكو.

في هذا السياق، أوضح عميد المعهد الروسي للفنون المسرحية (GITIS)،  غريغوري زاسلافسكي، قائلاً: "يمتلك معهد GITIS خبرة واسعة في العمل مع الممثلين والمخرجين الأجانب، ويدرس لدينا اليوم طلاب من 30 دولة تقريبًا"، مشيراً إلى تدريب الممثلين الشباب من دول بريكس+ العام الماضي شكل تجربة جديدة ناجحة للمعهد حيث جاء ممثلون شباب من 6 دول ليتعرفوا على نظام ستانيسلافسكي في موطن العبقري المسرحي وليعملوا مباشرة مع المسرح الروسي.

وأضاف زاسلافسكي: "لقد وحّدت لغة ستانيسلافسكي ممثلين من دول وقارات وديانات مختلفة، يتحدثون لغات مختلفة، وهذا العام، قررنا المضي قدمًا ووسّعنا البرنامج من 4 إلى 6 أسابيع لتعميق معرفة الممثلين الشباب بالمسرح الروسي ونظام ستانيسلافسكي"، وأشار إلى أن الشباب المتدربون سيعملون مع كبار الأساتذة والمعلمين في المعهد، كما سيتعرفون على العناصر الأساسية لنظام العمل المسرحي خاصة فيما يتعلق الدروس العملية لأداء الممثلين أنفسهم، كما سيقومون بتحليل مسرحية "العاصفة الرعدية" لألكسندر أوستروفسكي بأسلوب التحليل الفعّال، وفي نهاية التدريب سيتم إقامة عرض بمقتطفات من مسرحية "العاصفة الرعدية، واختتم مسؤول المعهد كلامه بالقول: "ننتظر وصول زملائنا بفارغ الصبر".

وقد أطلق صندوق غورتشاكوف سلسلة برامج InteRussia تدريبية للزمالة المتخصصة عام 2021، وتتمثل مهمة المشروع في تعزيز وتعميق الروابط العلمية والاجتماعية والثقافية، وخلق الظروف لحوار بنّاء بين المتخصصين الشباب من روسيا والدول الأجنبية.

وفي هذا الإطار، قال نائب المدير التنفيذي لصندوق غورتشاكوف، سيرغي أورلوف، إن "الصندوق يسعى هذا العام لجعل التدريب المسرحي لبرنامجInteRussia  أكثر ثراءً"، وأضاف "بينما يعد الزملاء في GITIS برنامجًا تعليميًا محدثًا، نركز نحن على توسيع الجانب الثقافي، ونعتزم أن نبرز للمشاركين المزيد من المسارح الروسية، وأن نمنحهم فرصة لإلقاء نظرة خلف الكواليس، وإذا أمكن، أن نعرفهم بالمخرجين والممثلين، فمن المهم لنا أن يرى كل مشارك في الدورة ماهية المسرح في روسيا اليوم وما الذي يمكنهم تعلمه وتطبيقه من هذه التجربة في مسارحهم الوطنية".

وقد أطلق برنامج التدريب InteRussia أولى دوراته في مجال فنون المسرح خلال رئاسة روسيا لمجموعة بريكس عام 2024، حيث شارك فيها آنذاك ممثلون من الأرجنتين والبرازيل والهند وإيران والصين وجنوب إفريقيا، وفي ختام التدريب، أنتجت قناة شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية فيلمًا وثائقيًا بعنوان "يستحق الإشادة: الأدوار الجديدة لممثلين من دول بريكس+"، وقد عُرض في عدة دول أجنبي؛ وفي العام الحالي يجري تنفيذ برنامج InteRussia في مجال فنون المسرح بالتعاون مع منظمتي "Mezhdunarodniki" و" Rossotrudnichestvo".

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

