تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر سوزي الأردنية في منزلها بالقاهرة الجديدة، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، بالإضافة لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.