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أخبار العالم

ترامب مهدد بخسارة أكبر داعميه.. شقيقه في حالة خطيرة بالمستشفى

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:49 ص
ترامب وشقيقه الاصغر
ترامب وشقيقه الاصغر
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على صالح
أفاد البيت الأبيض بأنه تم نقل روبرت ترامب، الأخ الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المستشفى في نيويورك، إثر معاناته من أزمة صحية حادة.


وزار الرئيس الأمريكي شقيقه البالغ من العمر 72 عامًا في مستشفى في مانهاتن يوم الجمعة، وفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، وكان من المقرر بالفعل أن يزور ترامب عقاره في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي يوم الجمعة.




ويحاول شقيق ترامب مرة أخرى حجب كتاب ابنة أخته بعد محاولة فاشلة والذي تهاجم فيه عمها الرئيس الأمريكي.


ولم يكشف البيت الأبيض على الفور عن تفاصيل حول سبب دخول روبرت ترامب إلى المستشفى، لكن المسئولين قالوا إنه مريض بشكل خطير.


وقال ديري إن ترامب "يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع شقيقه المميز للغاية بالنسبة له".


وقام روبرت ترامب، أحد أشقاء الرئيس الأمريكي الأربعة، برفع دعوى قضائية مؤخرًا نيابة عن عائلة ترامب سعيًا منه لوقف نشر كتاب يقول كل شيء من قبل ابنة أخت الرئيس ماري بعنوان "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا".


وقال الرئيس الأمريكي إن كتاب ماري ترامب كان انتهاكًا لاتفاقية عدم الإفصاح التي وقعتها فيما يتعلق بتسوية مالية حصلت عليها من عائلة ترامب.


وماري هي ابنة فريد ترامب جونيور، الشقيق الأكبر للأخوين، الذي عانى من إدمان الكحول وتوفي عام 1981 عن عمر ناهز 43 عامًا.


وقالت ماري ترامب إنه لم ينضم أي من أفراد الأسرة إلى فريد جونيور، المعروف باسم فريدي، في المستشفى ليلة وفاته، مضيفة أن دونالد ترامب ذهب إلى السينما مع شقيق آخر بدلًا من ذلك.


وعمل روبرت ترامب سابقًا مع أخيه الأكبر كمسئول تنفيذي كبير في منظمة ترامب، بعد أن أصبح اسمًا عاديًا في صفحات مانهاتن الاجتماعية، فقد احتفظ بمظهر أقل في السنوات الأخيرة.


وتزوج من صديقته منذ فترة طويلة، آن ماري بالان، في مارس، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وطلق زوجته الأولى، بلين ترامب، منذ أكثر من عقد.


وفي مقابلة عام 2016 مع صحيفة "نيويورك بوست"، وصف نفسه بأنه مؤيد كبير لترشح أخيه للبيت الأبيض.


وقال روبرت ترامب: "أنا أؤيد دونالد ألف في المائة".
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