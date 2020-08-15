وصول 2753 بطاقة تكافل وكرامة والبدء في توزيعها بالشرقية

وصول بطاقات تكافل وكرامة لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبلغ عددهم

١٤١٧ بطاقة لحالات تكافل و كرامة.

ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٨٦٦٧ مستفيد . واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه تم وص ول ١٣٣٦ بطاقة تكافل

اقرأ ايضا:

وأشار "الحجاجي" انه وصل ٨١ بطاقة كرامة ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٥٢٧٦ مستفيد .





و اوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع هذه الفيز على مستحقيها سيصبح اجمالى عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية ١٥٣٩٤٣ مستفيد وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الايام القادمة .





كما ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها .