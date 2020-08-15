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مرأة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:24 م
حكاية أية مع الرسم
حكاية أية مع الرسم
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حياة عبد العزيز
تخرجت من الجامعة الأمريكية، والتحقت بالعمل في وظيفة مرموقة بأحد أكبر البنوك في مصر، إلا أن الحياة العملية لم تمنعها من مواصلة هوايتها الفنية التي لطالما كانت تمارسها منذ الصغر وإلى الأن، كما لم تجعلها تتخلى عن موهبتها وشغفها في رسم اللوحات الفنية وتصميمات الحفلات والمناسبات المختلفة.

بالرغم من مشاغلها المستمرة، إلا أن أية السقا حاولت قدر المستطاع أن تمارس هويتها بكل حب، ولا تتخلى عن حلمها الرسم وتصميم الحفلات.

تجيد "أية" عمل تصميمات خاصة و مبتكرة و بسيطة للمناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة، الزفاف، أعياد الميلاد، احتفال التخرج، مما تشعر حينها بالسعادة والفرحة، كما أن لوحاتها لاقت إعجاب الآلاف من متابعيها علي وسائل التواصل الاجتماعي.
 
استطاعت أية أن توازن بين عملها بأحد البنوك، وواجباتها الأسرية، فهي أم لابن في السابع من عمره، وهوايتها التي رافقتها منذ أن كانت في عمر صغيرها، فعلى الرغم من صغر سنها، إلا أن أنها تعد قدوة ومثال لبنات جيلها، والأجيال القادمة على كيفية تنظيم الوقت ما بين الواجبات والمسؤوليات وأيضًا ممارسة الهوايات المحببة لتكوين مشاريع صغيرة من خلال إتقان مثل هذه الهوايات.

"لم يكن الرسم ضمن مصادر دخلي ولكنه هواية أمارسها منذ فترة طويلة".. بتلك الكلمات تحدث آية عن هوايتها التي تحولت إلى مصدر دخل ، حيث سارع الجميع بطلب سواء تصميمات للحفلات أو اللوحات وعرض هذه التصميمات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم
كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم
كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم
كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم
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