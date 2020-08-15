كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

تخرجت من الجامعة الأمريكية، والتحقت بالعمل في وظيفة مرموقة بأحد أكبر البنوك في مصر، إلا أن الحياة العملية لم تمنعها من مواصلة هوايتها الفنية التي لطالما كانت تمارسها منذ الصغر وإلى الأن، كما لم تجعلها تتخلى عن موهبتها وشغفها في رسم اللوحات الفنية وتصميمات الحفلات والمناسبات المختلفة.
بالرغم من مشاغلها المستمرة، إلا أن أية السقا حاولت قدر المستطاع أن تمارس هويتها بكل حب، ولا تتخلى عن حلمها الرسم وتصميم الحفلات.
تجيد "أية" عمل تصميمات خاصة و مبتكرة و بسيطة للمناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة، الزفاف، أعياد الميلاد، احتفال التخرج، مما تشعر حينها بالسعادة والفرحة، كما أن لوحاتها لاقت إعجاب الآلاف من متابعيها علي وسائل التواصل الاجتماعي.
استطاعت أية أن توازن بين عملها بأحد البنوك، وواجباتها الأسرية، فهي أم لابن في السابع من عمره، وهوايتها التي رافقتها منذ أن كانت في عمر صغيرها، فعلى الرغم من صغر سنها، إلا أن أنها تعد قدوة ومثال لبنات جيلها، والأجيال القادمة على كيفية تنظيم الوقت ما بين الواجبات والمسؤوليات وأيضًا ممارسة الهوايات المحببة لتكوين مشاريع صغيرة من خلال إتقان مثل هذه الهوايات.
"لم يكن الرسم ضمن مصادر دخلي ولكنه هواية أمارسها منذ فترة طويلة".. بتلك الكلمات تحدث آية عن هوايتها التي تحولت إلى مصدر دخل ، حيث سارع الجميع بطلب سواء تصميمات للحفلات أو اللوحات وعرض هذه التصميمات على مواقع التواصل الاجتماعي.