فريق بحث لحل اللغز.. العثور على جثة خفير داخل جراج في كرداسة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة خفير داخل جراج علي طريق ناهيا في كرداسة.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة في جراج علي طريق ناهيا- بني مجدول بكرداسة، انتقلت علي الفور قوات الامن لفحص البلاغ وتبين ان الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني، وتولي فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر سماع اقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

