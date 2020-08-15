بسبب إصابتها بكسر في القدم.. نجوى فؤاد تغيب عن جنازة شويكار

شيع عدد كبير من نجوم الفن، جثمان الفنانة القديرة شويكار،اليوم إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بأكتوبر، بحضور عدد من أقارب الراحلة.





وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنانة نجوي فؤاد كانت ترغب في حضور الجنازة ولكن منعها عن الحضور تعرضها لكسر في قدمها مما أعاق حركتها.





ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة.



