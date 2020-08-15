تربية الأزهر تنظم مؤتمرها الدولي السادس: الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم غدا

تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الدولي السادس، والذي يعقد تحت عنوان: (الشركة المجتمعية وتطوير التعليم دراسات وتجارب).





وصرح الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر السادس يقام بداية من غدٍ الأحد والاثنين 16 و 17 أغسطس 2020م.





وأعلن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد إيمانًا من كلية التربية جامعة الأزهر بمسؤليتها في تطوير التعليم بصفتها قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم؛ حيث ارتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار إستراتيجي لحل كثير من مشكلات التعليم.



