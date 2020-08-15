AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:44 م
تربية قنا
تربية قنا
Advertisements
يوسف رجب

بدأت اليوم السبت، فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعى رقم ٣٨، بجامعة جنوب الوادى، والتى تنظمها كلية التربية بقنا لتدريب المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، أهمية إقامة هذه الدورات والتى تهدف إلى اكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس فى تقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال.

وأضاف عكاوى، أن كلية التربية بقنا تٌعد بيت خبرة فى طرق التدريس و كل ما يتعلق بالعملية التعليمية و استثمار الطاقة البشرية بصورة فعالة.

وأشار الدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية بقنا، إلى أن هذه الدورة هى رقم 38 فى دورات إعداد المعلم الجامعي والتى سوف تستمر خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٠ أغسطس الجارى.


وأضاف عبدالقادر، بأن الدورة تقام بكلية التربية بمشاركة ٣٨ مدرسًا مساعدًا ومعيدًا من مختلف كليات الجامعة، يتولى التدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ويتضمن التدريب العديد من المحاضرات.


شهد فعاليات افتتاح دورة المعلم الجامعي وكلاء كلية التربية ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و المشاركين بالدورة التدريبية.


اقرأ أيضًا:

بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا
بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا
بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا
بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا
بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة إعداد المعلم الجامعي Online بجامعة الفيوم

مركز القياس والتقويم الطلابي يقدم دورات تدريبية أون لاين لأساتذة جامعة حلوان

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التجارة والتربية بقنا

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والنوعية.. صور

ترشيحاتنا

للسباق على اللقاح.. علماء أمريكان يطورون سلالة من فيروس كورونا لاستخدامها في دراسات التحدي

انتقادات لـ ندى بسيوني بسبب زوجها السابق سناء شافع

مش من حقه.. حكم عراقي يعلق على أحقية الإنتاج الحربي فى ركلة جزاء أمام الأهلي

انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور

فيديوجراف.. أول تعليق من رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

وسط تأكيدات بزيادة طلاب كليات الطب.. الأعلى للجامعات يحدد أعداد المقبولين بتنسيق الجامعات 2020 اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد