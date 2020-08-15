بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا

بدأت اليوم السبت، فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعى رقم ٣٨، بجامعة جنوب الوادى، والتى تنظمها كلية التربية بقنا لتدريب المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، أهمية إقامة هذه الدورات والتى تهدف إلى اكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس فى تقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال.

وأضاف عكاوى، أن كلية التربية بقنا ت ٌ عد بيت خبرة فى طرق التدريس و كل ما يتعلق بالعملية التعليمية و استثمار الطاقة البشرية بصورة فعالة.

وأشار الدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية بقنا، إلى أن هذه الدورة هى رقم 38 فى دورات إعداد المعلم الجامعي والتى سوف تستمر خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٠ أغسطس الجارى.





وأضاف عبدالقادر، بأن الدورة تقام بكلية التربية بمشاركة ٣٨ مدرسًا مساعدًا ومعيدًا من مختلف كليات الجامعة، يتولى التدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ويتضمن التدريب العديد من المحاضرات.





شهد فعاليات افتتاح دورة المعلم الجامعي وكلاء كلية التربية ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و المشاركين بالدورة التدريبية.





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