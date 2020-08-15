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تعليم

جنوب الوادى تستقبل 162 طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:15 م
اختبارات قدرات
اختبارات قدرات
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يوسف رجب

واصلت جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، استقبال طلاب الثانوية العامة، الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الجامعة.

استقبلت الجامعة، اليوم السبت، 162 طالب وطالبة بكليات التربية النوعية" موسيقية – فنية" والتربية الرياضة والاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 75 طالب وطالبة وتقدم لأداء الاختبارات لكلية التربية النوعية 63 طالب وطالبة منهم 48 لقدرات التربية الفنية و15 للتربية الموسيقية.

وأضاف بدران، فيما تقدم 24 طالب وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا.

يذكر أن جامعة جنوب الوادى، بدأت استقبال طلاب الثانوية العامة، بداية من الأسبوع الماضى، لأداء اختبارات كليات التربية النوعية" موسيقية – فنية" والتربية الرياضة والاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

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