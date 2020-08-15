قرقاش: صنع السلام مع إسرائيل الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تسعى بالاتفاق مع إسرائيل إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها منارةً للاستقرار والتقدم والأعتدال في المنطقة.





وأكد قرقاش فى مقالة كتبها في صحيفة "التلجراف" البريطانية، أن الاتفاق يضع حدًا لخطط الضم الإسرائيلي، ويمثل خطوة مهمة نحو مستقبل تُحترَم فيه حقوق الفلسطينيين.





ولفت قرقاش في مقاله، إلى أن دولا عربية عدة تدرك، بمرور السنين، أنَّ صنع السلام مع إسرائيل هو الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.





وشدد الوزير قرقاش على أن الإمارات لن تتخذ سفارةً لها في القدس حتى تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.



