أهم الأخبار.. إقالة كيكي سيتين وأبيدال..روسيا تبدأ إنتاج لقاح كورونا..تسكين الأسر المتضررة من عقار قصر النيل بالأسمرات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ‎اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات.. مزيد من التفاصيل هنا





شقق جاهزة.. تسكين الأسرتين المتضررتين من عقار قصر النيل المنهار بالأسمرات

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بتسكين الأسرتين المتضررين من عقار قصر النيل المنهار بمساكن الأسمرات بشقتين مجهزتين بالكامل.

وكشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل الانهيار الجزئي الذي حدث بعقار شارع قصر النيل.. مزيد من التفاصيل هنا





رغم مخاطره واستقالة كبير الأطباء.. روسيا تبدأ إنتاج لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، السبت، عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.. مزيد من التفاصيل هنا





تطور خطير.. استقالة كبير أطباء روسيا بسبب مخاطر لقاح كورونا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت تفاصيل استقالة كبير أطباء روسيا بسبب التطور الخطير الذي عكس مخاطر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 الذي سجلته روسيا رسميًا.. مزيد من التفاصيل هنا





إقالة كيكي سيتين وأبيدال.. اجتماع عاجل في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

يعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعا عاجلا، بعد غد، الإثنين، لاتخاذ العديد من القرارات، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النور.. مزيد من التفاصيل هنا





3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

حسم رمضان صبحين جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، موقفه النهائي من البقاء في الأهلي وقرر مغادرة القلعة الحمراء.