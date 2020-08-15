إقالة كيكي سيتين وأبيدال.. اجتماع عاجل في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

يعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعا عاجلا، بعد غد، الإثنين، لاتخاذ العديد من القرارات، بعد السقوط المدوي المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسباني، أن مجلس إدارة برشلونة سيعقد اجتماعات عاجلا، بعد غد الإثنين،لبحث تداعيات السقوط الكبير أمام بايرن ميونخ.





وأضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة برشلونة ينوى إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق وإريك أبيدال المدير الرياضي.





وتابعت الصحيفة، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام، هو الأقرب لخلافة كيكي سيتين.





وفشل فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.











