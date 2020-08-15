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رياضة

توماس مولر: سيطرنا على الكرة بشكل كامل في موقعة برشلونة عكس مباراة البرازيل الشهيرة رغم الفوز بسباعية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:11 م
توماس مولر
توماس مولر
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محمد السعيد
أكد توماس مولر نجم فريق بايرن موينخ أن فريقه سيطر تماما على مباراته أمام برشلونة، التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب النور، بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي، بعد اكستاح برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

الألماني توماس مولر الذي كان أحد أبرز نجوم مباراة أمس التاريخية، كان متواجدا ايضا في مباراة اكتساح منتخب ألمانيا لـ البرازيل بسبعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم 2014.

وقال توماس مولر في تصريحات عقب المباراة ردا على سؤال، هل يذكرك هذا الفوز بسباعية البرازيل التاريخية:" لا، نحن لم نسيطر على الكرة  بهذا الشكل أمام البرازيل".

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة  مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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