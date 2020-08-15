AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالنضارة داخل البحر.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:47 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورًا جديدة له. 
ظهر محمد رمضان، فى الصور مستمتعًا بإجازته الصيفية داخل البحر. 

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: جدع انت جدع _ البرنس _ منور يا اسطورة 

اقرا ايضا :

وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".

يذكر أن محمد رمضان قام بتوقيع عقود عمل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد النجاحات التي حققها فى مجال الغناء خلال الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هذا ما حققه كليب تيك توك لـ محمد رمضان وسوبر ساكو في 5 أيام ..فيديو

في أسبوعين.. محمد رمضان يقترب من 10 ملايين مشاهدة لـ أغنية تيك توك

علي وكنز.. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة مع أولاده

بكمامة تحمل اسمه.. محمد رمضان يهنئ متابعيه بعيد الأضحى

من قلب البحر.. محمد رمضان يغنى من داخل مركبه الخاص

على أنغام أغنية فرنسية..محمد رمضان ينشر فيديو جديدا من سيارته

ترشيحاتنا

بالإجراءات الاحترازية.. الداخلية تعلن استئناف الزيارات لنزلاء السجون

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية

عقدنا العزم لتفعيل الاتفاقيات.. حمدوك: ناقشت مع مدبولي قضايا الربط الكهربائي وسد النهضة

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

انتكاسة للخطوط الجوية التركية.. ماذا سيفعل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنقرة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد