بالنضارة داخل البحر.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورًا جديدة له.

ظهر محمد رمضان، فى الصور مستمتعًا بإجازته الصيفية داخل البحر.

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: جدع انت جدع _ البرنس _ منور يا اسطورة

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وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".





يذكر أن محمد رمضان قام بتوقيع عقود عمل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد النجاحات التي حققها فى مجال الغناء خلال الفترة الماضية.