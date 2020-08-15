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فن

بـ قبعة.. سارة الشامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:01 م
سارة الشامي
سارة الشامي
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محمد بدران


نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة الشامي، بإطلالة صيفية جذابة ترتدى تيشيرت باللون الابيض، وقبعة أنيقة بها مجموعة من الألوان المختلفة تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامي في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية في اليد لتبرز جمال ظهورها.

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