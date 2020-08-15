مقترح برلماني لتخفيض غرامات مخالفة البناء لـ 20 ألف جنيه للبيت الواحد

اقترح المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم تثبيت غرامة لمخالفة البناء على العقارات بحيث يكون الغرامة للبيت الواحد 20 ألف جنيه يقوم المالك بدفع نصف المبلغ والساكن النصف الآخر، مشيرًا إلى أن اللجان التي تم تكليفها بتحديد قيمة الغرامة ساوت بين مناطق لا يمكن المساواة بينها.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإسكان عند وضعها للقانون قررت أن مبلغ جدية التصالح يكون من 50 لـ 200 جنيه، على أن يتم تكليف لجان من قبل الإدارات المحلية لكل محافظة بتحديد المبلغ وتحديد الغرامة من خلال عدة اعتبارات أهمها الوضع السكني للمكان، قائلًا:"ازاي ممكن اساوي بين بناء مخالف في مدينة نصر وبناء مخالف في منطقة شعبية زي الـ4.5 أو الشرابية لازم يكون في مراعاة لكل الاعتبارات".





وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مبلغ الـ20 ألف جنيه يُعتبر مناسبا لكافة الأوضاع وبدوره سيدر دخلًا كبيرًا على الدولة، قائلًا:"لو الدولة قللت المبلغ هيبدأ عدد كبير أنه يقرر يروح يدفع وبالتالي العائد للدولة هيكون كبير بعكس لما يكون الغرامة كبيرة العدد هيقل فبالتالي العائد هيقل والإفادة لن تكون بالقدر المطلوب".





يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.