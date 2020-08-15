بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

وجاءت أحد تعليقات متابعيه على حديثه قائلا: "يا قبطان انت طول عمرك راجل وموضوعي لو اللي بيحصل ده مش فشل اومال الفشل يبقي ازاي؟؟ بغض النظر عن تصدر الدوري، هو الأهلي لما يخسر كل اللعيبة دي ورا بعض مش ده فشل وهايأثر على الفريق ؟؟، هو عبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي لعيبة ممكن تعوضهم بسهولة؟؟ عموما الفشل هايبان قريب جدا".





ورد نبيل قائلا: " هو تريكة وبركات وعماد متعب ممكن تعوضهم بسهولة، لا يوجد لاعب يستمر للأبد إما بحكم الزمن أو بسبب إغراءات خارجية، أو بأمور تتعلق بالانضباط المطلوب أو بصالح الفريق".





وأضاف نبيل قائلا: "المهم استمرار التفوق وتماسك الفريق والعودة سريعا بعد أية كبوة أو فترة تراجع، الأهلي فوق الجميع".