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منوعات

رجل يهاجم سمكة قرش مفترسة التهمت قدم زوجته.. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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احمد شريف

تمكن رجل من انقاذ زوجته راكبة أمواجا بعد أن هاجمتها سمكة قرش بيضاء كبيرة على شاطئ شهير على ساحل مقاطعة نيو ساوث ويلز البريطانية.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت شانتيل دويل 35 سنة تمارس رياضة ركوب الأمواج مع زوجها مارك رابلي في شاطئ شيلي في بورت ماكواري في منتصف الساحل الشمالي عندما تعرضت للهجوم من قبل سمكة قرش مفترسة حوالي الساعة 9:30 صباحًا يوم السبت.



ونهشت سمكة القرش المفترسة الساق اليمنى لشانتيل ومؤخرة فخذها قبل أن ينطلق زوجها رابلي في الهجوم على القرش ليقدم على لكمها مرارًا وتكرارًا في محاولة لإنقاذ زوجته.



وأشارت الصحيفة، إلي أن الزوج البطل قفز على ظهر سمكة القرش وقاومها حتى تركت زوجته في النهاية.



فيما هرعت خدمات الطوارئ إلى الشاطئ حيث وجدت المرأة مصابة بجروح كبيرة في ساقها اليمنى. 

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