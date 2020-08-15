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فن

إيه رأيكم في اللوك.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام ايمن، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صور جديدة لها من إجازتها الصيفية. 

وعلقت ريهام على الصور: "ايه رايكم فى اللوك ده ؟".

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

يجنن عليكى _ اية القمر دة _ الجمال كلة 

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وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.



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