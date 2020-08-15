إيه رأيكم في اللوك.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.





يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.