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أخبار العالم

العراق يعلن تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:30 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 4293 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن داخل الدولة العراقية بلغ 172583 اصابة.

كما سجلت الصحة العراقية  76 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق مارصدته نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي.

وبيُنت الصحة ان إجمالي الوفيات جراء الإصابة بــ كوفيد 19 داخل البلاد بلغت 5785 وفاة.

كما سجلت التقارير الخاصة بوزارة الصحة العراقية شفاء 2571 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 122700 حالة، بينما لايزال يتواجد بالمستشفىات 44098 حالة
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