التنمية المحلية: إزالة 7613 حالة تعد علي أراضي الدولة ..فيديو

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن من خلال قوات إنفاذ القانون والمحافظين ونوابهم ومديريات الأمن تم تنفيذ 7613 حالة إزالة على مستوى الجمهورية بمساحة 2 مليون و240 ألف متر مربع .





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الفيوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأراضي المستردة سيكون عليها حماية تمهيدا لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل .





خالد قاسم ، أن بالنسبة للزراعة علي املاك الدولة تم إزالة 3256 حالة تعدي بما يعادل 178 ألفا و201 فدان . وأوضحإزالةألفا





وتابع : أن محافظة الغربية تعتبر من أكثر المحافظات التي قمنا بها باسترداد أراضي الدولة وبعدها محافظة السويس وبعدها الأقصر وبعدها البحيرة .



