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التنمية المحلية: إزالة 7613 حالة تعد علي أراضي الدولة ..فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:06 م
خالد قاسم
خالد قاسم
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إبراهيم القادري
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن من خلال قوات إنفاذ القانون والمحافظين ونوابهم ومديريات الأمن تم تنفيذ 7613 حالة إزالة على مستوى الجمهورية بمساحة 2 مليون و240 ألف متر مربع .

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الفيوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأراضي المستردة سيكون عليها حماية تمهيدا لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل .

وأوضح خالد قاسم ، أن بالنسبة للزراعة علي املاك الدولة تم إزالة 3256 حالة تعدي بما يعادل 178 ألفا و201 فدان .

وتابع : أن محافظة الغربية تعتبر من أكثر المحافظات التي قمنا بها باسترداد أراضي الدولة وبعدها محافظة السويس وبعدها الأقصر وبعدها البحيرة .

واستكمل : ان محافظة المنيا تأتي في المقام الأول من حيث استرداد الأراضي الزراعية .
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