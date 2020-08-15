آخر العنقود .. صلاح عبدالله يهنئ ابنته جني بعيد ميلادها.. شاهد

هنّأ الفنان صلاح عبد الله , ابنته جني بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر صلاح عبد الله صورة من إجازته الصيفية من على الشاطئ برفقة ابنته وعلق قائلًا "كل سنة وإنتي أنا.ياآخر عنقود الهنا.ياچنى🎂🎂😘💚😘🎂🎂"





من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".



وتدور الأحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.