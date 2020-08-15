قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التي ستخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، غدا الأحد.





ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز، في الثامنة من مساء غد الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الدوري.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان





خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - رجب بكار - محمد عطوة - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون





خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - محمد فتحي - محمود حمادة - عمر العيوني





خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس