ايهاب جلال ينصب مصيدة للزمالك على الوقوع في التسلل بالشوط الأول|شاهد

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بدون أهداف، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.





وهدد الزمالك مرمى مصر للمقاصة في الثواني الأولى من المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي وقع في مصيدة التسلل.





ومرر فرجاني ساسي كرة إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، الذي مرر كرة رائعة في قدم بن شرقي الذي سددها ولكن تصدى لها خارس مصر للمقاصة في الثانية 27 من عمر المباراة.





واحتسب حكم المباراة الكرة تسلل ومرت الكرة بسلام على مصر المقاصة.





احتسب ابراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.





وراوغ محمد ابراهيم لاعب المقاصة دفاع الزمالك وسقط داخل منطقة الجزاء، وأطلق نور الدين صافرة باحتساب ركلة جزاء دون أن يطالب أحد بخطأ.





ثم اعترض لاعبو الزمالك، وقرروا استخدام خاصية الفار التي كشفت عن عدم احتساب ركلة جزاء.





وأشهر نور الدين بطاقة صفراء في وجه محمد ابراهيم واحتسبها خطأ لصالح الزمالك.





وألغى إبراهيم نور الدين هدفين لصالح الزمالك بداعي التسلل على لاعبي الأبيض.





واحتسب ابراهيم نور الدين الكرة الأولى تسلل على محمود علاء الذي سجل هدف من رأسية رائعة في الدقيقة ٨ من عمر المباراة.





وفي الكرة الثانية انفرد مصطفى محمد لاعب الزمالك بمحمد حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسجل هدفا تم الغاه بداعي التسلل.





وتعرض محمد حسن لاعب خط وسط نادي الزمالك للاصابة، دون تدخل من أحد.





وحل محمد اوناجم بديلاََ لحسن في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد خروج حسن اضطرارياََ.





ولم يهدأ لاعبو الفريقين طوال الــ 30 دقيقة الأولى من عمر المباراة، ولم تسفر أي هجمة من الفريقين عن هدف





وأنقذ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مرماه من هدف مؤكد لمصر المقاصة بعد تو غل محمد ابراهيم لاعب مصر للمقاصة بين دفاعات الزمالك، ومرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء تصل إلى توني الذي سددها قوية في المرمى لكن ابو جبل كان لها بالمرصاد.



