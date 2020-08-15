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منوعات

ميسي الصغير.. طفل معجزة عمره 6 سنوات يمتلك جسدًا خرافيًا ولياقة مُبهرة.. فيديو وصور

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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احمد شريف

"ميسي الصغير"  طفل إيراني أصبح صاحب صيت عالي بين رواد التواصل، الاجتماعي لشكل جسمه الرياضي الذي يشبه لاعب كرة القدم العالمي" ميسي"، في عضلاته.


 "آرات حسيني" طفل يبلغ من العمر ستة أعوام فقط ، اصبح نجمًا  عبر عالم سوشيال ميديا ، حيث يمتلك  بالفعل 6.8 مليون معجب على وسائل التواصل الاجتماعي.


و انتقل الطفل الإيراني مع اسرته  إيران إلى مدينة  إلى ميرسيسايد الانجليزية العام الماضي ، ولم يضيع والده عرفان  صاحب الـ 45 عامًا ، أي وقت في تدريب ابنه بأكاديمية ليفربول.


وحسب صحيفة ديلي ستار،  قال الأب عرفان: "لا أحد مثل ابني آرات، إنه هبة خاصة من الله"، مضيفا" أنا فخور به جدا لأنه صبي صغير سيكون فخر الشعب الإيراني. "


 ولكي يتمكن الطفل الصغير للتدريب لمدة تصل إلى  ثلاث ساعات يوميا، قامت الأسرة بتفريخ غرفة المعيشة الخاصة بهم حتى يتمكن ابنهم "آرات" من ممارسة تمارينه الرياضية الشاقة.


ويمتلك الطفل الإيراني الملقب ب" ميسي" الصغير"، عضلات جسم مميزة تشبه اللاعب " ميسي"، حيث يمتلك عضلات بطن لا يمتلكها الكثير من الشباب ولديه سرعة ولياقة عالية تفوق اقارنه ومن بكبره في السن، ليصبح أحد النجوم الصغار عبر فضاء مواقع التواصل الإجتماعي.

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