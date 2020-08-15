بعد تطبيع الإمارات.. حمد بن جاسم: لدي أصدقاء في إسرائيل

ناقض حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، نفسه خلال حديثه عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. كما استمر في إبداء العداوة تجاه أبو ظبي.





وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات على تويتر: "لا أريد أن أعلق على إعلان التطبيع والتبادل الدبلوماسي الكامل بين إسرائيل والإمارات، فوجهة نظري في هذا الصدد معروفه، وهي أن السلام لا بد أن يقوم على أسس واضحة حتى يكون التطبيع دائمًا ومستمرًا".





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ورغم أن حمد بن جاسم يقول إنه لا يريد التعليق على المعاهدة، شن المسؤول القطري السابق هجوما على دولة الإمارات، لكنه لم يجرؤ على مهاجمة إسرائيل في واحدة من تغريداته.





وجاء في تغريدة لبن جاسم: "أؤكد أنني مع السلام ومع علاقات متكافئة مع إسرائيل، والشعب الفلسطيني لم يعطنا تفويضًا بأن نقرر عنه مستقبله".





وتابع: "أنا لدي أصدقاء كثر في أمريكا وإسرائيل وأتواصل معهم باستمرار، ويؤسفني أن أقول إنهم يستخفون بعقول قادتنا، وإن لهم أهدافا واضحة ربما يحترمها المرء، ولكن هل لنا نحن العرب أهداف غير الدسائس والمغامرات ليحترمها الغير؟".





وفي تغريداته، تطرق بن جاسم إلى دولة الإمارات وحال الشعب العربي والخليجي، مستغلا الفرصة للهجوم على حكام الدول العربية.



