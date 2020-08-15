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أخبار العالم

قادما من اليمن.. اكتشاف لغم أرضي بمنطقة جازان السعودية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:06 م
لغم ارضي
لغم ارضي
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محمود نوفل
أعلنت مديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة جازان اكتشاف لغم ارضي بالمنطقة دون الإبلاغ عن إنفجاره.

وبدوره بيًن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغًا عن العثور على لغم صخري.

وذكر نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بــ جازات أن اللغم الأرضي جاء الي المملكة من اليمن عن طريق مياة الأمطار بعد أن جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وذكر آل صمعان أنه على الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في المواقع.
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