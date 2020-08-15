قادما من اليمن.. اكتشاف لغم أرضي بمنطقة جازان السعودية

أعلنت مديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة جازان اكتشاف لغم ارضي بالمنطقة دون الإبلاغ عن إنفجاره.





وبدوره بيًن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغًا عن العثور على لغم صخري.





وذكر نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بــ جازات أن اللغم الأرضي جاء الي المملكة من اليمن عن طريق مياة الأمطار بعد أن جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.



