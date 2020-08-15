مان سيتي ضد ليون .. صاروخية دي بروين تمنح كتيبة جورديولا التعادل

سجل فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل في شباك ليون الفرنسي، خلال اللقاء المقام حاليا على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وجاء هدف التعادل مع الدقيقة 69، من تمريرة على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها صاروخيه في شباك لوبيز.



