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رياضة

مان سيتي ضد ليون .. صاروخية دي بروين تمنح كتيبة جورديولا التعادل

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل في شباك  ليون الفرنسي، خلال اللقاء المقام حاليا على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التعادل مع الدقيقة 69، من تمريرة على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها صاروخيه في شباك لوبيز.

هدف الشوط الأول الوحيد جاء لصالح فريق أولمبيك ليون جاء عن طريق ماكسويل كورنيه، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، من تمريرة طولية خلف مدافعي مانشستر سيتي في اتجاة ايكامبي الذي أنطلق بالكرة في اتجاة المرمى نجح اريك جارسيا في قطع الكرة منه، ولكن وصل لكورنيه خارج منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة على يمين الحارس إيديرسون.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب ريال مدريد، في حين أن ليون تأهل بفوزه على يوفنتوس.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، ةقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم لقب دوري الأبطال.

في المقابل يسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.
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