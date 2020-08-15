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ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:45 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الرئيس  عبد الفتاح السيسي والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد ، سائلا المولى (عزّ وجلّ ) أن يجعله عام يمنٍ وبركة وأمنٍ وأمانٍ واستقرار على مصرنا العزيزة وعلى أمتنا العربية والإسلامية ، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، كما نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وفي سياق آخر، أسندت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة إلى الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان.

في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة  حيث خصصت الوزارة موضوع الخطبة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة" . 

وقالت الوزارة إن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام .

من جهة أخرى، انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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