AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%.. وإكرامي ينفي علاقته بأزمة رمضان صبحي مع الأهلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:


قال الإعلامي أحمد موسى، إن امريكا عملت على تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي .

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي, إنه قد تم التوصل بعد الابحاث إلي تركيبة من دواءين موجودين يتم استخدامهما في علاج أمراض أخري غير كورونا مع مجموعة من التغيير من مركبات تلك الأدوية عن طريق النانو تكنولوجي بإنتاج مركب يمكنه علاج كورونا.

أكد سالم عبد الجليل، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف، إيمانه بأعمال السحر والدجل ولكنه يؤمن انها أسباب تعمل بإذن الله أو لا تعمل ولو صحت عقيدة المسلم مع الظن الخير  بالله لن تؤثر أعمال السحر، موضحا أن علاج السحر يوجد في قواعد شرعية تحمى من وتفك السحر.

قال الكابتن إكرامي ، إن موضوع رمضان صبحى يخص 3 أشخاص شريف ابنى وأنا وابنتي وأنا سأتحدث فيما يخصنى فالسوشيال ميديا تحرك رؤساء أندية ومجالس إدارات ورؤساء وحكومات .

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ،: إننا تلقينا العديد من الشكاوي ومنها مشكلة المصروفات الخاصة بالترم الثاني للعملية التعليمية ومن له القرار الأخير هي وزارة التربية والتعليم .

عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقطع فيديو للديكتاتور أردوغان يعترف فيه بنقل الإرهابيين من مدينة الرقة  في سوريا إلى سيناء .

قال عزت الزاهى، بائع "تين شوكى"، إنه يعمل منذ 20 عامًا فى بيع التين الشوكى، وينتظر هذا الموسم من العام للعام، وعقب انتهاء الموسم يعمل عامل بناء.

علق هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلًا:"هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمساءلة"، مشددًا على أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الواقعة.

قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العقارات القديمة بالقاهرة تعد تحف معمارية نادرة يجب الحفاظ عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر ودائم كونها ثروة قومية، مشيرة إلى أن انهيار أى من هذه العقارات يعد خسارة لقطعة فنية فريدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيها حاجة حلوة .. هبة بائعة تين شوكي بدرجة طالبة طيران

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

طالبة: أدرس في أكاديمية الطيران وأعمل بائعة تين لسداد مصاريف دراستي.. فيديو

نشأت الديهي يوفر منحة تدريبية براتب ثابت للطالبة بائعة التين الشوكي.. فيديو

بعد نشر قصتها بصدى البلد.. الديهي يوفر منحة براتب ثابت للطالبة بائعة التين الشوكي

ماذا يحدث حال تناولك التين الشوكي الأحمر يوميا؟

ترشيحاتنا

أولى نتائج التطبيع.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا بشأن فيروس كورونا

بكاش مايوه .. داليا مصطفى تثير الجدل على شاطئ البحر.. شاهد

التسلل يلغي هدفين للزمالك في مرمى مصر للمقاصة

وفاة شقيقة اللواء محمد عبد السلام أثناء مباراة المقاصة والزمالك

لكفتة الحاتى 3 مكونات لا تضيفيها أبدا

مفاجأة كبيرة.. هيدرسفيلد يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أولادك بيحبوها.. طرق حفظ البطاطس دون تغير لونها

بعد أسابيع من الكارثة.. انشطار سفينة النفط اليابانية المنكوبة إلى نصفين.. صور

طريقة عمل الثومية .. 7 وصفات مختلفة