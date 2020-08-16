أخبار التوك شو.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%.. وإكرامي ينفي علاقته بأزمة رمضان صبحي مع الأهلي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:









قال الإعلامي أحمد موسى، إن امريكا عملت على تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي .





قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي, إنه قد تم التوصل بعد الابحاث إلي تركيبة من دواءين موجودين يتم استخدامهما في علاج أمراض أخري غير كورونا مع مجموعة من التغيير من مركبات تلك الأدوية عن طريق النانو تكنولوجي بإنتاج مركب يمكنه علاج كورونا.





أكد سالم عبد الجليل، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف، إيمانه بأعمال السحر والدجل ولكنه يؤمن انها أسباب تعمل بإذن الله أو لا تعمل ولو صحت عقيدة المسلم مع الظن الخير بالله لن تؤثر أعمال السحر، موضحا أن علاج السحر يوجد في قواعد شرعية تحمى من وتفك السحر.





قال الكابتن إكرامي ، إن موضوع رمضان صبحى يخص 3 أشخاص شريف ابنى وأنا وابنتي وأنا سأتحدث فيما يخصنى فالسوشيال ميديا تحرك رؤساء أندية ومجالس إدارات ورؤساء وحكومات .





قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ،: إننا تلقينا العديد من الشكاوي ومنها مشكلة المصروفات الخاصة بالترم الثاني للعملية التعليمية ومن له القرار الأخير هي وزارة التربية والتعليم .





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للديكتاتور أردوغان يعترف فيه بنقل الإرهابيين من مدينة الرقة في سوريا إلى سيناء .





قال عزت الزاهى، بائع "تين شوكى"، إنه يعمل منذ 20 عامًا فى بيع التين الشوكى، وينتظر هذا الموسم من العام للعام، وعقب انتهاء الموسم يعمل عامل بناء.





علق هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلًا:"هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمساءلة"، مشددًا على أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الواقعة.





قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العقارات القديمة بالقاهرة تعد تحف معمارية نادرة يجب الحفاظ عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر ودائم كونها ثروة قومية، مشيرة إلى أن انهيار أى من هذه العقارات يعد خسارة لقطعة فنية فريدة.



