يد سيدات الزمالك يفوز على الطيران "35-30"

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك علي فريق الطيران خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت بصالة نادي الطيران بنتيجة ٣٠/٣٥ .





ويستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات تدريباتهم غدا الاحد علي فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة.









وأشار قاسم ابراهيم إلى أن مباراة اليوم كانت مفيدة خاصة بعد مشاركة اللاعبات المصابين الذين كانوا يخضعون لبرنامج تأهيلي منذ فترة طويله بعد الاصابه التي تعرضنا لها، وهما رغده ذكى والاء اسلام الذين خضعوا لإجراء جراحة الرباط الصليبي و سهيله خالد التي كانت تعاني من الاصابه بالعضلة الضامة.





واضاف قاسم ابراهيم ان الثلاثي الابيض أصبح جاهز للمشاركة الرسمية خلال الفترة الحالية.





يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب استأنف النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي.