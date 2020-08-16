كارمن سليمان تنشر صورا من أغنية لينا رقصة

من اغنيتها الجديده " لينا رقصة". نشرت كارمن سليمان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،





وحققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 9 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" كما حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.









أغنية "لينا رقصة" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.