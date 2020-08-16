كارمن سليمان تنشر صورا من أغنية لينا رقصة

نشرت كارمن سليمان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من اغنيتها الجديده " لينا رقصة".
وحققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 9 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" كما حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.
أغنية "لينا رقصة" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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Leena Ra2sa 🔥😍 #كارمن_لينا_رقصة I Hope You Like My Outfits ❤️ Styling: @yasmineeissa Outfit1 Top @newyorkeronline Pants @adidasoriginals Outfit 2 Full Outfit @doubleadesigns_ Outfit 3 Full Outfit @christinemassaranydesigns ————————— Jewelry @sandboxsu Shoes @gianvitorossi Makeup @makeupbynrizk Hair @alsagheersalons @malaksamy_1 Photography @aminazaher @amrtarekphotography #لينا_رقصة #Leena_Ra2sa