غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

شنت المطربة الأمريكية «تيلور سويفت» هجومًا عنيفًا على الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب » متهمة إياه بـ "تفكيك '' خدمة البريد الأمريكية في محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.









وكتبت تايلور في تغريدة على موقع تويتر أمس السبت قائلة "تفكيك ترامب المحسوب لخدمة البريد الأمريكية يثبت شيئًا واحدًا بوضوح: إنه مدرك جيدًا أننا لا نريده كرئيس لنا".





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وتابعت: "لقد اختار الغش بشكل صارخ وتعريض حياة الملايين من الأمريكيين للخطر في محاولة منه للبقاء في السلطة".





لنحو 30 عامًا كانت تايلور قد قضت معظم حياتها المهنية بعيدة كل البعد عن التحدث في السياسة، لكنها كانت في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر صراحة في دعمها للمرشحين الديمقراطيين وقضاياهم.





ومما لا شك فيه أن كلماتها الأخيرة على تويتر تعد من أكثر تصريحاتها السياسية جرأة وصراحة على الإطلاق.





تابعت سويفت في تغريدة ثانية: "أدت قيادة دونالد ترامب غير الفعالة إلى تفاقم الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان.. طلب الاقتراع في وقت مبكر.. صوّت في وقت مبكر".





يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه الخدمة الولايات من أنها لا تستطيع ضمان وصول جميع بطاقات الاقتراع عن طريق البريد لانتخابات 3 نوفمبر في الوقت المناسب ليتم عدها، حتى إذا تم إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في المواعيد النهائية للدولة - مما يزيد من احتمال عدم احتساب ملايين الأصوات.





ويقول منتقدو ترامب بأنه ينكر حاجة الخدمة البريدية الشديدة إلى التمويل، حيث تواجه نقصًا تاريخيًا في الإيرادات وسط تفشي وباء كورونا، والذي من شأنه ضمان انتخابات منظمة حيث يصوت الملايين عبر البريد لأول مرة.



