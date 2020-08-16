AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:28 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب إنتهاء المباراة خرج المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحديث في العديد من الملفات والتي جاءت كالتالي:




أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء التقدم بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أى شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.




أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتشاءم من خوض القلعة البيضاء المباريات على ملعب السلام، مشددا على أنه خسر بطولات على هذا الملعب. 




قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.




أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.




أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلى مستوى إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

مرتضى منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصمومة من عمرو الجنايني

مرتضي منصور: أتشاءم من إستاد السلام والأهلي مأجره مفروش

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

ترشيحاتنا

وفاة روبرت شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بعد تصديق الرئيس على القانون .. خصم 1% ؜من مرتبات العاملين بالدولة لمواجهة تداعيات كورونا

صالح جمعة يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري

4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 17 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور