عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

وعقب إنتهاء المباراة خرج المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحديث في العديد من الملفات والتي جاءت كالتالي:
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء التقدم بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أى شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتشاءم من خوض القلعة البيضاء المباريات على ملعب السلام، مشددا على أنه خسر بطولات على هذا الملعب.
قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلى مستوى إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.