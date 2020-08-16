بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شابًا بدمياط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شابًا بينهم 10 شباب من ذوى القدرات الخاصة، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا، كما تم توفير 28 فرصة عمل.





وأوضحت منى الاطروشى، مديرة المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية تم تسوية 3 منهم وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقى 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



