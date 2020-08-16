AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شابًا بدمياط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:08 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شابًا بينهم 10 شباب من ذوى القدرات الخاصة، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا، كما تم توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الاطروشى، مديرة المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية تم تسوية 3 منهم وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقى 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر سلامة وصحة مهنية و18 مذكرة غلق إداري، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينهم شاب من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 7 شباب بشمال سيناء

بينهم 39 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1653 شابًا بالإسكندرية

القوى العاملة تعلن تعيين 37 شابًا بالأقصر

بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

منهم 9 من ذوى القدرات.. القوى العاملة تعين 114 شابًا بالمنيا

بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 795 شابًا بالمنوفية

ترشيحاتنا

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

الدولار بـ15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-8-2020

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

المبتكر الكفيف.. قصة مريض ابتكر علاجه بنفسه وأنهى معاناته مع تصلب الشرايين

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده