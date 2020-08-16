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سيارات

سيارة أمريكية جديدة تنافس تسلا الكهربائية .. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:27 ص
تسلا
تسلا
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أماني نوار
كشفت شركة لوسيد موتورز  الأمريكية عن وضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الجديدة، والتي ستكون أقوى منافس لسيارة تسلا الكهربائية.

وظهرت هذه السيارة بصورة أنيقة وعصرية، ومريحة نفس الوقت ، حيث تتمتع بشكل انسيابي كبير لضمان الاحتكاك مع الهواء  لتوفير استهلاك الطاقة ، وزيادة سرعة الحركة .

ومن أبرز التعديلات الموجودة في السيارة والتي أدخلت عليها مؤخرا أنها قادرة على قطع مسافة 832 كلم تقريبا الشحنة الواحدة .

أما من الداخل فواجهة القيادة ليس فيها أزرار تقليدية ، وتم استبدالها بشاشة كبيرة جدا تعمل باللمس وتمتد على طوال الواجهة ، كما يملك ركال المقاعد الخلفية أيضا شاشات تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات والتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف .

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل زودت سيارة لوسيد أير  بزوج من المحركات الكهربائية وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم / ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط والوصول إلى سرعة قصوى تعادل 350 كلم / ساعة .

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