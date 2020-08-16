سيارة أمريكية جديدة تنافس تسلا الكهربائية .. فيديو



أما من الداخل فواجهة القيادة ليس فيها أزرار تقليدية ، وتم استبدالها بشاشة كبيرة جدا تعمل باللمس وتمتد على طوال الواجهة ، كما يملك ركال المقاعد الخلفية أيضا شاشات تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات والتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف .



ولم يتوقف الأمر على ذلك بل زودت سيارة لوسيد أير بزوج من المحركات الكهربائية وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم / ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط والوصول إلى سرعة قصوى تعادل 350 كلم / ساعة .





كشفت شركة لوسيد موتورز الأمريكية عن وضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الجديدة، والتي ستكون أقوى منافس لسيارة تسلا الكهربائية.وظهرت هذه السيارة بصورة أنيقة وعصرية، ومريحة نفس الوقت ، حيث تتمتع بشكل انسيابي كبير لضمان الاحتكاك مع الهواء لتوفير استهلاك الطاقة ، وزيادة سرعة الحركة .ومن أبرز التعديلات الموجودة في السيارة والتي أدخلت عليها مؤخرا أنها قادرة على قطع مسافة 832 كلم تقريبا الشحنة الواحدة .